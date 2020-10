Risultati Nations League, successi per Spagna e Germania: Furie Rosse in testa

Risultati Nations League – Si sono giocate interessanti partite per quanto riguarda la Nations League. Successo con il minimo sforzo per la Spagna, le Furie Rosse hanno vinto con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Oyarzabal, niente da fare per la Svizzera. Bene anche la Germania, vittoria sul campo dell’Ucraina con il risultato di 1-2, in rete Ginter e Goretzka. nel Gruppo C vittorie interne per Lussemburgo e Montenegro. Nel raggruppamento C pareggio tra Far Oer e Lettonia, a reti inviolate Andorra e Malta, blitz di Gibilterra. Sul fronte classifica Spagna al primo posto con 7 punti, due lunghezze più sotto la Germania. In alto la FOTOGALLERY.

