Si è giocato il Boxing Day valido per la 15esima giornata della Premier League. Il campionato inglese entra sempre più nel vivo e sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match gol e spettacolo tra Leicester e Manchester United, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2, le due squadre sono pienamente in lotta per la vittoria del titolo. Nonostante l’inferiorità numerica l’Aston Villa ha dominato contro il Crystal Palace, 3-0 il risultato finale. Finisce a reti inviolate tra Fulham e Southampton. L’Arsenal si riscatta e l’allenatore Arteta salva la panchina, 3-1 il punteggio e Blues in giornata veramente negativa. Tutto facile per il Manchester City, l’Everton si conferma l’anti-Liverpool dopo il colpo contro lo Sheffield. I risultati e la classifica.

Risultati Premier League, 15ª giornata

LEICESTER-MANCHESTER 2-2

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE 3-0

FULHAM-SOUTHAMPTON 0-0

ARSENAL-CHELSEA 3-1

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0

SHEFFIELD-EVERTON 0-1

LA CLASSIFICA