Tutti i risultati di Premier League, si è giocata la 15ª giornata. Il campionato inglese ha regalato tante altre emozioni, ma soprattutto indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match successo con il minimo sforzo del Leeds contro il Burnley, 1-0 il risultato finale. Gol e spettacolo tra West Ham e Brighton, 2-2 il punteggio tra mille emozioni. Passo falso a sorpresa del Liverpool che non è andato oltre l’1-1 contro il West Bromwich, non è bastato il gol messo a segno da Mane. Stesso risultato anche per il Tottenham, Ndombele la sblocca dopo appena 1 minuto, poi il gol Saiss all’86’. I risultati di oggi e la classifica. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

I risultati di Premier League

LEEDS-BURNLEY 1-0

WEST HAM-BRIGHTON 2-2

LIVERPOOL-WEST BROM 1-1

WOLVES-TOTTENHAM 1-1

LA CLASSIFICA