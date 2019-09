Risultati Premier League, 5^ giornata: il Liverpool è uno schiacciasassi, la classifica [FOTO]

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Dopo la pausa per le nazionali si torna in campo anche per la Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo, grande spettacolo in un torneo che regala sempre emozioni. Alle 13.30 il Liverpool batte in rimonta il Newcastle con la doppietta di Mané e il gol di Salah, match in casa anche per il Manchester United, l’avversario sarà il Leicester. Il Tottenham affronta il Crystal Palace, trasferta insidiosa per il Chelsea contro il Wolves, stesso discorso per il Manchester City contro il Norwich. Domenica in campo l’Arsenal in trasferta contro il Watford.

Risultati Premier League

Liverpool-Newcastle 3-1

Brighton-Burnley ORE 16

Manchester Utd-Leicester ORE 16

Sheffield Utd-Southampton ORE 16

Tottenham-Crystal Palace ORE 16

Wolves-Chelsea ORE 16

Norwich-Manchester City ORE 18.30

Bournemouth-Everton ORE 15

Watford-Arsenal ORE 17.30

LA CLASSIFICA