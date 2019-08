Risultati Premier League, prima gioia per l’Aston Villa: l’Everton deve arrendersi [FOTO]

RISULTATI PREMIER LEAGUE – Si è aperta la terza giornata valida per la Premier League, in campo due squadre destinate a lottare tra la zona salvezza e quella Europa League, si sono affrontate l’Aston Villa e l’Everton. Prima vittoria per l’Aston Villa che era reduce da due sconfitte consecutive, primo ko invece per l’Everton che era anche imbattuto, non è riuscito a superare il record della stagione 1912-13. La partita si conclude sul risultato di 2-0, la rete decisiva è stata realizzata da Wesley dopo 21 minuti di gioco, nella ripresa la reazione dell’Everton ma senza riuscire a raggiungere il pareggio, finisce 2-0 con la rete di El-Ghazi, l’Aston Villa sale a quota 3 punti, l’Everton fermo a 4. In alto la fotogallery con le immagini del match.