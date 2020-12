Si sono giocate altre partite valide per la Premier League, la stagione entra sempre più nel vivo e sono arrivate interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nelle gare di oggi pareggio tra Crystal Palace e Leicester, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con le reti che sono state messe a segno da Zaha e Barnes. Nell’altra sfida di oggi solo un pareggio per il Chelsea, altro 1-1 contro l’Aston Villa con i gol di Giroud ed El-Ghazi. E’ stata rinviata la partita tra Everton e Manchester City dopo le positività di alcuni calciatori dei Citizen. Ecco i risultati e la classifica. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

I RISULTATI DI PREMIER LEAGUE

CRYSTAL PALACE-LEICESTER 1-1

CHELSEA-ASTON VILLA 1-1

EVERTON-MANCHESTER CITY RINVIATA

LA CLASSIFICA