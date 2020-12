Tantissime emozioni e risultati anche a sorpresa nella giornata di Premier League, il campionato inglese entra sempre più nel vivo. L’Arsenal è in grande rimonta, Arteta ha salvato la panchina e sono arrivate due vittorie consecutive: la prima contro il Chelsea e quella di oggi contro il Brighton con il risultato di 0-1, decisivo il gol di Lacazette. Vittoria con il minino sforzo del Burnley contro lo Sheffield, a reti inviolate tra Southampton e West Ham. Colpaccio del Leeds sul campo del West Brom, finisce 0-5. Il Manchester United fa festa nel finale, in gol Rashford al 93′. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

I risultati di Premier League

BRIGHTON-ARSENAL 0-1

BURNLEY-SHEFFIELD 1-0

SOUTHAMPTON-WEST HAM 0-0

WEST BROM-LEEDS 0-5

MANCHESTER UNITED-WOLVES 1-0

LA CLASSIFICA