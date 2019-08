Risultati Premier League: disastro United, segno ‘1’ questo sconosciuto [FOTO]

Risultati Premier League – Tante gare questo pomeriggio in Inghilterra, in attesa del big match delle 18.30 tra Liverpool e Arsenal. Si sono appena concluse le gare delle 16, ben quattro: non si conosce la parola ‘1’, tutti successi esterni. Uno in particolare, arriva a sorpresa. L’unica ‘big’ in campo infatti, il Manchester United, perde in malo modo all’Old Trafford contro il Crystal Palace: va sotto alla mezz’ora, fallisce un rigore, prova a mettere una pezza all’89’ ma subisce il nuovo svantaggio in pieno recupero. Stesso risultato (1-2) anche per il Leicester in casa dello Sheffield. Tre, invece, sono le reti a domicilio del West Ham in casa del Watford. Il Southampton sbanca il campo del Brighton per 0-2.