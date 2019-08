Risultati Premier League – Vince il Liverpool, ma che errore di Adrian! Bene Everton e Norwich [FOTO e VIDEO]

Vittoria con il brivido per il Liverpool nella seconda giornata di Premier League contro il Southampton. Al St. Mary’s finisce 1-2, con il clamoroso errore di Adrian (In basso il VIDEO del clamoroso errore di Adrian) che regala il gol ai padroni di casa. Altri quattro match giocati alle 16, in attesa della super sfida tra Manchester City e Tottenham alle 18,30.

SOUTHAMPTON-LIVERPOOL 1-2 – Reds che soffrono tremendamente nel primo tempo. Al 21′ è decisivo Adrian sul colpo di testa di Yoshida. Al 38′ i Saints vanno ad un passo dal vantaggio con il tiro di Che Adams, ma è il Liverpool a passare al 45′ con uno splendido tiro a giro di Sadio Mané, imparabile per Gunn. Nella ripresa il Liverpool cresce e crea tante occasioni per il 2-0 con Salah, Firmino. E’ proprio il brasiliano a chiudere la partita al 71′ con un bel destro. Occasioni per Robertson e Mané per arrotondare il punteggio, ma è il Southampton a riaprire il match: clamoroso errore di Adrian, eroe della Supercoppa, che rinvia addosso a Ings, che praticamente da fermo segna il gol dell’1-2. Nel finale il Southampton tenta l’assedio, ma i Reds reggono e portano a casa i 3 punti, salendo a 6 in classifica. In basso il VIDEO del clamoroso errore di Adrian.

BRIGHTON-WEST HAM 1-1 – Brighton ad un passo dal vantaggio al 23′ con il tiro dalla distanza di Duffy, deviato in corner da Fabianski. Quattro minuti più tardi i padroni di casa trovano il gol con Trossard, ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 61′ è il West Ham a trovare il vantaggio con una bella azione di squadra, conclusa dal Chicharito Hernandez. Vantaggio che dura poco perché al 65′ Trossard trova il pari con un bel tiro dal limite dell’area.

ASTON VILLA-BOURNEMOUTH 1-2 – Cherries in vantaggio dopo 2′ con il rigore di Joshua King, raddoppio di Wilson al 12′ con un facile tap-in. Villans che sprecano parecchie occasioni per riaprire il match e trovano il gol al 72′ con una fucilata di Douglas Luiz da fuori area.

EVERTON-WATFORD 1-0 – Padroni di casa avanti al 10′ con la bella azione personale di Bernard, conclusa con un tiro che si infila alle spalle di Foster dopo una deviazione. Per gli ospiti grandi occasioni per Deeney e Pereyra, ma i due si divorano il pareggio.

NORWICH-NEWCASTLE 3-1 – E’ Teemu Pukki show. L’attaccante finladese, dopo aver timbrato ad Anfield all’esordio in Premier League, ne fa 3 contro il Newcastle: primo gol al 32′ dopo una respinta corta della difesa, raddoppio al 63′ con una conclusione all’angolino, tris al 75′ con un rasoterra centrale. Nel finale accorcia le distanze Shelvey con una bella azione personale.

RISULTATI 2^ GIORNATA

SABATO

Arsenal – Burnley 2-1

Aston Villa – Bournemouth 1-2

Brighton – West Ham 1-1

Everton – Watford 1-0

Norwich City – Newcastle 3-1

Southampton – Liverpool 1-2

Manchester City – Tottenham ore 18.30

DOMENICA

Sheffield Utd – Crystal Palace ore 15

Chelsea – Leicester ore 17.30

LUNEDI’

Wolverhampton – Manchester Utd ore 21

CLASSIFICA: Arsenal, Liverpool 6 punti; Bournemouth, Brighton, Everton 4; Burnley, Manchester City, Manchester Utd, Norwich, Tottenham 3; Crystal Palace, Leicester, Wolverhampton, Sheffield Utd, West Ham 1; Southampton, Watford, Aston Villa, Newcastle, Chelsea 0.