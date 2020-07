Calcio estero: il Real Madrid vola a +4 sul Barcellona grazie a Sergio Ramos, il Manchester City demolisce il Liverpool [FOTO]

Si sono giocate alcune importanti partite di Liga e Premier League, oltre all’andata dello spareggio di Bundesliga. Nel tardo pomeriggio, successo esterno dell’Osasuna sul campo dell’Eibar: doppietta di Ruben Garcia, un gol per tempo. Vittoria interna, invece, per la Real Sociedad in rimonta contro l’Espanyol. Vantaggio ospite con l’ex Napoli David Lopez, nella ripresa le reti di Willian José e Isak. Trionfo dello Sheffield United sul Tottenham di José Mourinho. 3-1 e sorpasso tra le lamentele dello ‘Special One’ per un gol annullato a Kane per fallo di mano. Di Berge, Mousset e McBurnie i gol dei padroni di casa, sempre di Kane la rete degli Spurs. Il primo round dello spareggio tra la terzultima della Bundesliga (il Werder Brema) e la terza della Zweite (l’Heidenheim) si chiude a reti inviolate. Ritorno a campi invertiti lunedì 6 luglio.

Big match in Premier League in serata. I campioni del Liverpool ospiti della seconda in classifica, il Manchester City. Primo tempo da incubo per i Reds: de Bruyne (su rigore), Sterling e Foden danno il triplo vantaggio alla squadra di Guardiola all’intervallo. Nella ripresa arriva l’autogol di Oxlade-Chamberlain sul tentativo di Sterling per il 4-0 del City.

Ultima partita di calcio estero della giornata Real Madrid-Getafe. I Blancos sfruttano il pari del Barcellona contro l’Atletico Madrid, battono di misura il Getafe e volano a +4 sui rivali. Decide un gol di Sergio Ramos su calcio di rigore. In alto la FOTOGALLERY dei match di oggi.