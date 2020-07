Serie A, le gare delle 19.30: Immobile trascina la Lazio e si avvicina alla Scarpa d’Oro, la Roma ringrazia i rigori

Serie A – Si sono giocate alcune importanti partite della trentaseiesima giornata di Serie A. La Lazio vince in rimonta al ‘Bentegodi’ contro il Verona. L’Udinese supera il Cagliari, il Torino non va oltre il pari contro la già retrocessa SPAL. In alto la FOTOGALLERY dei match.

Cagliari-Udinese – Basta un gol all’Udinese per superare il Cagliari. I friulani passano subito con una gran girata di Okaka. Qualche buona occasione per il Cagliari, sventata da Musso. Tante le chance per il raddoppio della squadra di Gotti ma in alcune occasioni Cragno si dimostra ancora una volta un ottimo portiere, altre volte sono imprecisi i friulani.

SPAL-Torino – Il Toro crea tanto ma spreca nel primo tempo. Nella ripresa arriva il gran gol di Verdi a portare in vantaggio i granata. La squadra di Longo, però, si distrae e viene punita da D’Alessandro. Nonostante il pari, arriva la matematica salvezza per il Torino.

Verona-Lazio – Bella vittoria della Lazio a Verona. I biancocelesti vanno sotto per il gol di Amrabat su calcio di rigore (contatto molto dubbio su Zaccagni). La squadra di Inzaghi trova il pari con Immobile, anche in questo caso su penalty (fallo di Lazovic). Nella ripresa arrivano i gol di Milinkovic-Savic (punizione deviata da Pessina) e Correa. Nel finale Immobile firma la tripletta personale: prima uno splendido destro a giro sul secondo palo, poi con un altro rigore.