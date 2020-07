Risultati Serie A 29ª giornata, Lazio e Juve vincono: la classifica

Risultati Serie A 29ª giornata – Di nuovo in campo la Serie A dopo l’ultimo turno andato in scena nel weekend. Turno infrasettimanale spalmato in tre giorni, da oggi a giovedì. Nel primo match colpo grosso della Lazio che ha vinto contro il Torino grazie ad una rete di Parolo. Ben 6 partite domani, mentre giovedì grande attesa per il big match tra Atalanta e Napoli. Chiude Roma-Udinese. Di seguito il programma completo e la classifica.

I RISULTATI

MARTEDI’

ore 19:30

Torino-Lazio 1-2 (4′ Belotti (R), 47′ Immobile, 72′ Parolo) (LE PAGELLE)

ore 21:45

Genoa-Juventus 1-3 (50′ Dybala, 56′ Cristiano Ronaldo, 73′ Douglas Costa, 77′ Pinamonti) (LE PAGELLE)

MERCOLEDI’

ore 19:30

Bologna-Cagliari

Inter-Brescia

ore 21:45

Fiorentina-Sassuolo

Lecce-Sampdoria

Spal-Milan

Verona-Parma

GIOVEDI’

ore 19:30

Atalanta-Napoli

ore 21:45

Roma-Udinese

LA CLASSIFICA