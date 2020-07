Risultati Serie A 30ª giornata – Tris del Milan contro la Lazio [FOTO e CLASSIFICA]

Risultati Serie A 30ª giornata – Scende di nuovo in campo la Serie A. Il primo match, il derby della Mole, è appannaggio della Juve, che schianta il Torino per 4-1. Successo del Sassuolo contro il Lecce, finisce 4-2. Domenica il resto del turno. Apre Inter-Bologna, chiude Napoli-Roma. In mezzo si giocano le altre cinque gare: Brescia-Verona, Cagliari-Atalanta, Parma-Fiorentina, Sampdoria-SPAL e Udinese-Genoa. Di seguito il programma completo e la classifica.

I RISULTATI

SABATO

ore 17,15

Juventus-Torino 4-1 (3′ Dybala, 29′ Cuadrado, 45'+5 Belotti, 60′ Ronaldo, 86′ Djidji)

ore 19,30

Sassuolo-Lecce 4-2 (3′ Caputo, 26′ Lucioni, 62′ rig. Berardi 67′ rig. Mancosu, 77′ Boga, 82′ Muldur)

ore 21,45

Lazio-Milan 0-3 (24′ Calhanoglu, 33′ rig. Ibrahimovi, 59′ Rebic)

DOMENICA

ore 17,15

Inter-Bologna

ore 19,30

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Genoa

ore 21,45

Napoli-Roma

LA CLASSIFICA