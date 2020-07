Risultati Serie A, 32ª giornata LIVE: Roma, tutto facile a Brescia [FOTO e CLASSIFICA]

Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti sempre più in crisi, in gol Raspadori e Caputo. La Roma sbanca facilmente Brescia: 0-3 e torna in gol anche Zaniolo. In serata il big match tra Juventus e Atalanta. Menù ricco anche domenica, il Genoa in casa contro la Spal, poi Parma-Bologna, scontro per la salvezza tra Udinese e Sampdoria. In serata Napoli-Milan, lunedì Inter-Torino.

Risultati Serie A

Sabato 11 luglio

ore 17.15

ore 19.30

ore 21.45

JUVENTUS-ATALANTA

Domenica 12 luglio

ore 17.15

GENOA-SPAL

ore 19.30

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

ore 21.45

NAPOLI-MILAN

Lunedì 13 luglio

ore 21.45

INTER-TORINO

LA CLASSIFICA