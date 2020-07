Risultati Serie A, 37ª giornata: l’Inter non sbaglia contro il Napoli [FOTO e CLASSIFICA]

Risultati Serie A – Penultima giornata del campionato di Serie A, si decidono gli ultimi verdetti. Corsa avvincente per Europa League e salvezza, occhi puntare anche per stabilire le posizioni delle tre squadre in Champions League che faranno compagnia alla Juventus. Nel primo match successo in rimonta dell’Atalanta contro il Parma, 1-2 il risultato grazie al Papu Gomez. In serata il big match Inter-Napoli è finito sul risultato di 2-0. Mercoledì il piatto forte, la Lazio in casa contro il Brescia, ultima chance per il Lecce sul campo dell’Udinese. Il Genoa cerca un risultato positivo contro il Sassuolo. La Juventus a Cagliari, la Roma a Torino.

Risultati Serie A

Martedì 28 luglio

ore 19.30

ore 21.45

Mercoledì 29 luglio

ore 19.30

LAZIO-BRESCIA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

ore 21.45

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

TORINO-ROMA

LA CLASSIFICA