Risultati Serie A, 8ª giornata: il Sassuolo è emozionante, primo posto per il piccolo club. La classifica

Risultati Serie A – Giornata incredibile per l’ottavo turno del campionato di Serie A, succede veramente di tutto. Nel primo match blitz della Lazio che ha conquistato tre punti preziosi contro il Crotone, solo un pareggio per l’Atalanta sul campo dello Spezia. Tutto facile per la Juventus che supera il Cagliari, tonfo della Fiorentina contro la sorpresa Benevento di Filippo Inzaghi. L’Inter rimonta il Torino e rimane in scia, benissimo la Roma di Fonseca. Colpaccio del Bologna contro la Sampdoria, ma la vera sorpresa è il Sassuolo, 0-2 a Verona e primo posto in classifica. Ecco tutti i risultati e la graduatoria.

Risultati Serie A

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio 0-2 (21′ Immobile, 58′ Correa) (LE PAGELLE)

ore 18.00

Spezia-Atalanta 0-0 (LE PAGELLE)

ore 20.45

Juventus-Cagliari 2-0 (38′ e 42′ Cristiano Ronaldo) (LE PAGELLE)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento 0-1 (52′ Improta) (LE PAGELLE)

ore 15.00

Inter-Torino 4-2 (45’+2 Zaza, 62′ rig. Ansaldi, 64′ Sanchez, 67′ Lukaku, 84′ rig. Lukaku, 90′ Lautaro Martinez) (LE PAGELLE)

Roma-Parma 3-0 (28′ Mayoral, 32′ e 40′ Mkhitaryan) (LE PAGELLE)

Sampdoria-Bologna 1-2 (7′ Thorsby, 44′ aut. Regini, 52′ Orsolini)

Verona-Sassuolo 0-2 (42′ Boga, 76′ Berardi)

ore 18.00

Udinese-Genoa

ore 20.45

Napoli-Milan

CLASSIFICA