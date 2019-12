Risultati Serie A, Orsolini trascina il Bologna: ‘Grassi’ risate del Parma nel finale, le pagelle [FOTO]

RISULTATI SERIE A – Si sono concluse due gare importanti valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per la zona salvezza. Dominio del Bologna che ha vinto in lungo ed largo contro il Lecce, veramente male la squadra di Liverani, bene invece quella di Mihajlovic. L’uomo del match è stato Orsolini, doppietta strepitosa per l’attaccante, l’altra rete è stata realizzata da Soriano, per i padroni di casa inutili le reti di Babacar e Farias nel finale. Nell’altro match grande emozioni tra Parma e Brescia, finisce 1-1, vantaggio firmato da Mario Balotelli, in pieno recupero è Grassi di testa a siglare il difinitivo 1-1. In alto la fotogallery, in basso le pagelle.

Le pagelle di Lecce-Bologna

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 7; Rispoli 5, Rossettini 5, Lucioni 4, Calderoni 4; Petriccione 5.5, Tachtsidis 5.5 (Dal 46′ Shakhov 5), Tabanelli 5 (dal 60′ Farias 6); Mancosu 5; Falco 5.5 (Dall’81’ La Mantia s.v.), Babacar 6.5.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 6.5, Bani 6.5, Mbaye 6, Denswil 6; Medel 5.5, Poli 6 (dal 76′ Schouten 6.5); Orsolini 8, Soriano 7 (dall’86’ Svanberg s.v.), Sansone 6.5; Palacio 7 (Dal 92′ Santander s.v.).

Le pagelle di Parma-Brescia

Parma (4-3-3) Sepe 6; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 6, Gagilolo 5.5; Hernani 6, Brugman 5.5 (Dal 74′ Kucka 6), Barillà 6 (Dall’81’ Pezzella s.v.); Sporcati 5.5, Kulusevski 6.5, Gervinho 6 (dal 55′ Grassi 7).

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6, Cistana 6, Chandellor 6, Mateju 6.5; Bisoli 6.5, Tonali 6.5, Romulo 5.5; Spalek 5.5 (Dall’83’ Martella s.v.); Toggregrossa 6 (Dal 78′ Morosini s.v.), Donnarumma 5 (Dal 61′ Balotelli 7).