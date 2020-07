Risultati Serie A, gran gol di Rabiot e Juve in vantaggio: la classifica

Risultati Serie A – Si torna in campo per la giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di classifica. Nel primo match il Lecce batte la Lazio, 2-1 il risultato finale. In serata la Juventus sul campo del Milan per continuare la corsa scudetto. Grosse emozioni nella giornata di mercoledì. Si apre alle 19.30 con Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli. L’Atalanta affronta la Sampdoria. Giovedì Spal-Udinese e Verona-Inter.

Martedì 7 luglio

ore 19.30

ore 21.45

MILAN-JUVENTUS 0-1 (47′ Rabiot)

Mercoledì 8 luglio

ore 19.30

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

ore 21.45

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

ROMA-PARMA

TORINO-BRESCIA

Giovedì 9 luglio

ore 19.30

SPAL-UDINESE

ore 21.45

VERONA-INTER

LA CLASSIFICA