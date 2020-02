Risultati Serie A live, 24ª giornata: Milan di misura sul Torino, la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – Nuovo appuntamento con la Serie A. Si gioca la ventiquattresima giornata del massimo campionato. Ad aprire il turno è stata Lecce-Spal, finita 2-1. Colpaccio del Genoa contro il Bologna, nello scontro per la Champions successo dell’Atalanta contro la Roma. Nel lunch match pareggio a reti inviolate tra Udinese e Verona. La Juventus batte 2-0 il Brescia. Goleada della Fiorentina contro la Sampdoria e vittoria esterna del Parma sul Sassuolo. Colpaccio del Napoli alla Sardegna Arena contro il Cagliari, in serata l’attesissima Lazio-Inter. Il monday night è del Milan, a cui basta una rete di Rebic per avere la meglio del Torino.

SABATO

ore 15

Lecce-Spal 2-1 (39′ rig. Mancosu, 46′ Petagna, 65′ Majer) (LE PAGELLE)

ore 18

Bologna-Genoa 0-3 (28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 91′ Criscito) (LE PAGELLE)

ore 20.45

Atalanta-Roma 2-1 (45′ Dzeko, 49′ Palomino, 59′ Pasalic) (LE PAGELLE)

DOMENICA

ore 12.30

Udinese-Verona 0-0 (LE PAGELLE)

ore 15

Juventus-Brescia 2-0 (38′ Dybala, 75′ Cuadrado) (LE PAGELLE)

Sampdoria-Fiorentina 1-5 (8′ aut. Thorsby, 18′ rig. Vlahovic, 39′ rig. Chiesa, 57′ Vlahovic, 78′ Chiesa, 90′ Gabbiadini) (LE PAGELLE)

Sassuolo-Parma 0-1 (25′ Gervinho) (LE PAGELLE)

ore 18

Cagliari-Napoli 0-1 (65′ Mertens) (LE PAGELLE)

ore 20.45

Lazio-Inter 2-1 (44′ Young, 49′ rig. Immobile, 69′ Milinkovic Savic) (LE PAGELLE)

LUNEDI’

ore 20,45

Milan-Torino 1-0 (25′ Rebic) (LE PAGELLE)

LA CLASSIFICA