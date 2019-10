Risultati Serie A live, 7^giornata: Atalanta da impazzire, pareggi per Lazio e Roma, la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce sul risultato di 2-2, partita fantastica di Immobile autore di una doppietta. Solo un pareggio per la Roma contro il Cagliari. Chiude domenica sera Inter-Juventus. Il programma completo e la classifica aggiornata.

SABATO

ore 15

Spal-Parma 1-0 (32′ Petagna) (LE PAGELLE)

ore 18

Verona-Sampdoria 2-0 (8′ Kumbulla, 81′ Miguel Veloso) (LE PAGELLE)

ore 20.45

Genoa-Milan 1-2 (41′ Schone, 50′ Theo Hernandez, 55′ Kessie) (LE PAGELLE)

DOMENICA

ore 12.30

Fiorentina-Udinese 1-0 (71′ Milenkovic) (LE PAGELLE)

ore 15

Atalanta-Lecce 3-1 (34′ Zapata, Gomez, 58′ Gosens, 87′ Lucioni) (LE PAGELLE)

Bologna-Lazio 2-2 (20′ Krejci, 23′ Immobile, 30′ Palacio, 39′ Immobile) (LE PAGELLE)

Roma-Cagliari 1-1 (25′ Joao Pedro, aut. Ceppitelli) (LE PAGELLE)

ore 18

Torino-Napoli

ore 20.45

Inter-Juventus

CLASSIFICA