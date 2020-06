Risultati Serie B, i finali: festa rimandata per il Benevento, colpacci Spezia e Cosenza [FOTOGALLERY]

Risultati Serie B – Giornata numero 30 del campionato cadetto. Tutte in campo questa sera. Festa rimandata per il Benevento, che non va oltre il pari contro l’Empoli. Pareggia anche il Crotone a Perugia, mentre lo Spezia fa il colpaccio a Verona contro il Chievo. In zona bassa, vittorie esterne per Cosenza e Livorno, quest’ultima al termine di una partita rocambolesca. Successi in casa per Entella, Pisa e Venezia. In basso tutti i risultati e la classifica aggiornata.

I RISULTATI

VENERDI’

ore 21

Trapani-Pordenone 3-0

Chievo-Spezia 1-3

Cremonese-Cosenza 0-2

Empoli-Benevento 0-0

Entella-Salernitana 1-0

Frosinone-Cittadella 0-2

Juve Stabia-Livorno 2-3

Perugia-Crotone 0-0

Pisa-Pescara 2-1

Venezia-Ascoli 2-1

LA CLASSIFICA