Risultati Serie B, 37ª giornata LIVE: Cosenza in vantaggio, c’è Spezia-Entella

Risultati Serie B – Si gioca una nuova giornata di Serie B, la 37ª e penultima del torneo cadetto. Tanti i verdetti ancora da scrivere. Quelli più importanti sono già arrivati, con Benevento e Crotone a tornare in Serie A. Il Livorno è già retrocesso, mancano ancora le altre squadre che accompagneranno i labronici in Serie C e quelle che si giocheranno playoff e playout. Particolarmente accesa la lotta salvezza. Il Cosenza va sul campo dell’Empoli, scontri diretto Perugia-Trapani e Juve Stabia-Cremonese. In zona playoff da tenere d’occhio Pordenone-Salernitana. Il Frosinone va a Crotone, il Cittadella ospita il Venezia. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie B

Lunedì 27 luglio

ore 21

Benevento-Chievo 0-0

Cittadella-Venezia 0-0

Crotone-Frosinone 0-0

Empoli-Cosenza 0-1

Juve Stabia-Cremonese 0-0

Perugia-Trapani 0-0

Pescara-Livorno 0-0

Pisa-Ascoli 0-0

Pordenone-Salernitana 0-0

Spezia-Entella 0-0

Classifica