Risultati Serie B, 7^ giornata: vince il Perugia, la classifica aggiornata [FOTO]

RISULTATI SERIE B – Si torna in campo nel campionato cadetto. Prende il via la settima giornata. Il Perugia torna alla vittoria contro il Pisa, sabato si giocano sei partite. Impegni casalinghi per Cosenza e Crotone rispettivamente contro Venezia e Entella. Tre i posticipi della domenica, tra i quali Salernitana-Frosinone. Il programma completo e la classifica aggiornata.

VENERDI’

ore 21

Perugia-Pisa 1-0

SABATO

ore 15

Cosenza-Venezia

Crotone-Entella

Livorno-Chievo

Pordenone-Empoli

Spezia-Benevento

ore 18

Trapani-Juve Stabia

DOMENICA

ore 15

Cremonese-Cittadella

Salernitana-Frosinone

ore 21

Ascoli-Pescara

CLASSIFICA