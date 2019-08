Risultati Serie B live, nessun sussulto tra Pisa e Benevento: l’anticipo termina 0-0, la classifica [FOTO]

Risultati Serie B live – Anche il campionato cadetto ha aperto i battenti. Un giorno prima rispetto alla Serie A, però, con il consueto anticipo del venerdì. E’ stata Pisa-Benevento la partita che ha aperto il turno, un match che ha regalato pochi sussulti, 0-0 il risultato finale, punteggio nel complesso giusto per quanto visto in campo. Avvio non entusiasmante dunque per la squadra di Inzaghi che è una candidata alla promozione, buon punto per il Pisa che deve lottare per la salvezza. Gran parte delle sfide sono al sabato, ben due alle 18 e poi tutte alle 20.45. Due posticipi la domenica, poi solita sfida conclusiva il lunedì sera. Ecco il programma completo.

VENERDI’

ore 21.00

Pisa-Benevento 0-0

SABATO

ore 18

Crotone-Cosenza

Salernitana-Pescara

ore 21

Ascoli-Trapani

Cittadella-Spezia

Entella-Livorno

Venezia-Cremonese

DOMENICA

ore 18

Empoli-Juve Stabia

ore 21

Perugia-Chievo

LUNEDI’

ore 21

Pordenone-Frosinone

CLASSIFICA