Risultati Serie B – Vincono Cosenza e Pisa: ultima giornata da brividi per playout e playoff [FOTO e CLASSIFICA]

Risultati Serie B – Si è conclusa la 37ª e penultima giornata di Serie B. Tanti i verdetti ancora da scrivere. Quelli più importanti sono già arrivati, con Benevento e Crotone a tornare in Serie A. Il Livorno è già retrocesso. Particolarmente accesa rimane la lotta salvezza. Il Cosenza stravince sul campo dell’Empoli e si rilancia. Ottimo successo esterno anche per la Cremonese, che inguaia la Juve Stabia. Anche il Trapani rimane aggrappato con i denti alla serie cadetta. La squadra di Castori vince a Perugia e lascia tutto aperto. Pescara, Perugia ed Ascoli lotteranno fino alla fine per evitare anche i playout. Tutto aperto anche in zona playoff. Lo Spezia guadagna un posto per le semifinali dei playoff. Dietro sarà bagarre all’ultima giornata: Pordenone, Cittadella, Chievo, Pisa, Frosinone, Salernitana ed Empoli a darsi battaglia, con due che rimarranno fuori. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie B

Lunedì 27 luglio

ore 21

Benevento-Chievo 0-1

Cittadella-Venezia 1-0

Crotone-Frosinone 1-0

Empoli-Cosenza 1-5

Juve Stabia-Cremonese 1-2

Perugia-Trapani 1-2

Pescara-Livorno 1-0

Pisa-Ascoli 1-0

Pordenone-Salernitana 1-1

Spezia-Entella 0-0

Classifica

Benevento 83 Crotone 68 Spezia 58 Pordenone 57 Cittadella 55 Chievo 53 Pisa 53 Frosinone 53 Salernitana 52 Empoli 51 Entella 48 Cremonese 48 Venezia 47 Ascoli 46 Perugia 45 Pescara 45 Cosenza 43 Juve Stabia 41 Trapani 41 Livorno 21

Ultima giornata