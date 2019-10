Risultati Serie C, 8^ giornata – Solo un pareggio per la Reggina, ok il Catanzaro: le classifiche aggiornate

RISULTATI SERIE C – Scende in campo la Serie C. Si disputa l’ottava giornata della terza serie italiana. Nel girone A il Monza vince in trasferta ad Arezzo. L’Alessandria perde in casa contro il Pontedera. Nel girone B il Padova domina contro l’ArzignanoChiampo, big match tra Vicenza e Cesena. Nel girone C il big match di giornata va alla Ternana che supera il Catania, il Bari surclassa la Cavese, la Reggina non va oltre il pareggio in trasferta contro la Paganese, ok davanti al pubblico amico per il Catanzaro. Il programma completo.

GIRONE A

SABATO

ore 20.45

Como-Giana Erminio 2-1

Novara-Pro Vercelli 0-1

DOMENICA

ore 15

AlbinoLeffe-Siena 0-1

Gozzano-Carrarese 1-1

Pianese-Juventus U23 0-1

Pistoiese-Olbia 2-1

Pro Patria-Lecco 1-0

ore 17.30

Alessandria-Pontedera 0-2

Arezzo-Monza 0-4

Pergolettese-Renate 0-1

CLASSIFICA

Monza 21 Alessandria 17 Renate 17 Pontedera 15 Novara 14 Carrarese 13 Robur Siena 13 Pro Patria 12 Como 12 Pro Vercelli 11 Pistoiese 10 Juventus U23 9 AlbinoLeffe 9 Pianese 8 Gozzano 8 Arezzo 8 Olbia 7 Lecco 6 Pergolettese 4 Giana Erminio 2

GIRONE B

SABATO

ore 20.45

Vis Pesaro-Fermana 1-1

DOMENICA

ore 15

Reggio Audace-Gubbio 1-1

Sambenedettese-Piacenza 4-2

Sudtirol-Modena 4-3

Triestina-Ravenna 0-1

ore 17.30

Carpi-FeralpiSalò 1-0

Imolese-Fano 0-1

Padova-ArzignanoChiampo 2-0

Rimini-Virtus-Verona 1-2

LUNEDI’

ore 20,45

Vicenza-Cesena

CLASSIFICA

Padova 19 Reggio Audace 16 Sudtirol 16 L.R. Vicenza 15 Sambenedettese 15 Piacenza 14 Carpi 14 Cesena 10 Ravenna 10 Triestina 10 Virtusvecomp Verona 10 Modena 9 Feralpisalò 9 Alma Juventus Fano 9 Vis Pesaro 8 Fermana 8 Gubbio 6 Rimini 6 Arzignano Valchiampo 4 Imolese 2

GIRONE C

SABATO

ore 20.45

Teramo-Rieti 1-1

DOMENICA

ore 15

Avellino-Rende 0-0

Bari-Cavese 4-0

Potenza-Viterbese 3-0

Ternana-Catania 3-2

ore 17.30

Bisceglie-Picerno 2-2

Catanzaro-Virtus Francavilla 3-1

Paganese-Reggina 1-1

Sicula Leonzio-Monopoli 1-2

Vibonese-Casertana 3-1

CLASSIFICA