Risultati Serie C live, show del Catania: il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi

Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, Catanzaro, Ternana e Teramo non saranno da meno. Molto combattuto sarà anche il girone B mentre quello settentrionale pare avere un unico comun denominatore: il Monza. Ma ecco il programma della prima giornata. Show del Catania ad Avellino, bene la Pro Vercelli di Gilardino, cade il Siena.

GIRONE A

SABATO

ore 20.45

Pontedera-Carrarese 3-1

DOMENICA

ore 15

Pistoiese-AlbinoLeffe 1-2

Pro Vercelli-Pianese 2-0

Siena-Olbia 1-2

ore 17.30

Alessandria-Gozzano 0-1

Arezzo-Lecco 3-0

Como-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Renate 0-0

Pro Patria-Monza 1-1

LUNEDI’

ore 20.45

Novara-Juventus Under 23

CLASSIFICA

Pontedera 3 Pro Vercelli 3 Albinoleffe 3 Olbia 3 Alessandria 0 Arezzo 0 Como 0 Giana Erminio 0 Gozzano 0 Juventus U23 0 Lecco 0 Monza 0 Novara 0 Pergolettese 0 Pro Patria 0 Renate 0 Pistoiese 0 Robur Siena 0 Pianese 0 Carrarese 0

GIRONE B

SABATO

ore 20.45

Reggio Audace-Feralpisalò 4-1

DOMENICA

ore 15:00

ArzignanoChiampo-Piacenza 0-0

Carpi-Cesena 4-1

Vis Pesaro-Südtirol 1-2

ore 16:30

Triestina-Gubbio 1-1

ore 17:30

AJ Fano-Sambenedettese 1-1

Fermana-Ravenna 1-0

Modena-L.R. Vicenza 0-0

Rimini-Imolese 1-0

Virtus Verona-Padova 0-1

CLASSIFICA

Reggio Audace 3 Carpi 3 Sudtirol 3 Piacenza 1 Arzignano Valchiampo 1 Cesena 0 Alma Juventus Fano 0 Fermana 0 Gubbio 0 Imolese 0 Modena 0 Padova 0 Ravenna 0 Rimini 0 Sambenedettese 0 Triestina 0 L.R. Vicenza 0 Virtusvecomp Verona 0 Vis Pesaro 0 Feralpisalò 0

GIRONE C

SABATO

ore 20.45

Rieti-Ternana 1-3

DOMENICA

ore 15

Avellino-Catania 3-6

ore 16:30

Catanzaro-Teramo 2-1

Virtus Francavilla-Reggina 1914 1-1

ore 17:30

Potenza-Casertana 0-0

Rende-Bisceglie 0-0

Sicula Leonzio-Bari 0-0

ore 18:30

Monopoli-Vibonese

Viterbese-Paganese

ore 20:45

Cavese-Picerno

CLASSIFICA