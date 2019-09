Risultati Serie C, Padova a valanga, vince la Ternana: le classifiche aggiornate dei tre gironi [FOTO]

Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e le vittorie di Carpi e Ternana nelle partite delle 15. Il programma completo del weekend.

GIRONE A

SABATO

ore 17

Pianese-Arezzo 1-0

DOMENICA

ore 15

Carrarese-Alessandria 1-1

Gozzano-Como 0-2

Juventus U23-Siena 2-3

Olbia-Giana Erminio 2-1

Pergolettese-Pistoiese 0-2

Renate-Pontedera 4-0

ore 17:30

AlbinoLeffe-Pro Patria

Lecco-Pro Vercelli

Monza-Novara

CLASSIFICA

Renate 6 Como 6 Olbia 6 Robur Siena 3 Arezzo 3 Pistoiese 3 Pontedera 3 Novara 3 Pro Vercelli 3 Albinoleffe 3 Monza 3 Pianese 3 Alessandria 2 Carrarese 1 Gozzano 1 Juventus U23 0 Pro Patria 0 Lecco 0 Giana Erminio 0 Pergolettese 0

GIRONE B

SABATO

ore 20.45

Piacenza-Modena 2-1

DOMENICA

ore 15

FeralpiSalò-Rimini 2-2

Gubbio-Virtus Verona 2-2

Padova-AJ Fano 6-1

Südtirol-Carpi 2-3

ore 17.30

Imolese-ArzignanoChiampo

L.R. Vicenza-Fermana

Ravenna-Reggio Audace

Sambenedettese-Triestina

LUNEDI’

ore 20.45

Cesena-Vis Pesaro

CLASSIFICA

Padova 6 Carpi 6 Rimini 4 Piacenza 4 Reggio Audace 3 Sambenedettese 3 Triestina 3 Fermana 3 Sudtirol 3 L.R. Vicenza 1 Gubbio 1 Modena 1 Virtusvecomp Verona 1 Arzignano Valchiampo 1 Feralpisalò 1 Ravenna 0 Imolese 0 Vis Pesaro 0 Cesena 0 Alma Juventus Fano 0

GIRONE C

SABATO

ore 17.30

Paganese-Monopoli 2-0

DOMENICA

ore 15

Picerno-Rieti 2-1

Teramo-Sicula Leonzio (Posticipata)

Ternana-Potenza 1-0

ore 17:30

Bari-Viterbese

Bisceglie-Catanzaro

Casertana-Rende

Catania-Virtus Francavilla

Reggina-Cavese

Vibonese-Avellino

CLASSIFICA