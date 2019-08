Risultati Serie B, Chievo e Empoli si dividono la posta: il programma completo della seconda giornata

Risultati Serie B – Dopo la giornata inaugurale, anche la serie cadetta torna in campo per il secondo turno. Solito spezzatino con l’anticipo ‘dal sapore di Serie A’ tra Chievo ed Empoli, finisce 1-1, Djordjevic risponde a Dezi. Sabato spazio per due sfide alle 18 (Benevento-Cittadella e Spezia-Crotone) e tutto il resto alle ore 21. Domenica pomeriggio Juve Stabia e Pescara ospitano rispettivamente Pisa e Pordenone, mentre in serata interessante sfida tra Frosinone ed Ascoli. Il programma completo.

VENERDI’

ore 21

Chievo-Empoli 1-1

SABATO

ore 18

Benevento-Cittadella

Spezia-Crotone

ore 21

Cosenza-Salernitana

Cremonese-Entella

Livorno-Perugia

Trapani-Venezia

DOMENICA

ore 18

Juve Stabia-Pisa

Pescara Pordenone

ore 21

Frosinone-Pordenone