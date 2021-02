Ilary Blasi si conferma in grandissima forma. La moglie dell’ex attaccante Francesco Totti infiamma il mondo del web con scatti veramente da capogiro. Il Pupone continua a seguire con attenzione il mondo del calcio e può togliersi ancora tante soddisfazioni anche nel ruolo di dirigente. I rapporti con la Roma non si sono conclusi nel migliore dei modi a causa dei dissidi con Pallotta. Nel frattempo la vita privata continua a regalare soddisfazioni.

Il risveglio di Ilary Blasi

La settimana è iniziata bene per Ilary Blasi, il risveglio della moglie di Francesco Totti ha mandato in tilt il mondo del web. La showgirl ha pubblicato sul profilo Instagram una serie di Stories che non sono passate inosservate, la presentatrice è super sexy ed il fisico è mozzafiato. Gli scatti hanno trovato grande apprezzamento dei tanti follower. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.