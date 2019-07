Ritiri Serie A, le ultime: la Juve parte leggera, prime goleade in amichevole per Fiorentina e Cagliari [FOTO]

Piano piano, tutte le squadre di Serie A si stanno radunando per i ritiri. Oggi è stata la volta della Juventus, a cui devono aggregarsi soltanto alcuni nazionali. Primo giorno di scuola ‘leggero’ per la troupe di Sarri: visite di rito, pranzo, prima seduta di allenamento e rientro a casa. Da domani si farà sul serio, il lavoro tra palestra e rettangolo verde si intensificherà perché incombono i primi impegni della stagione: il 19 luglio ci sarà la partenza per una lunga tournée asiatica che vedrà i bianconeri impegnati il 21 luglio a Singapore contro il Tottenham, il 24 a Nanchino, in Cina, contro l’Inter e il 26 a Seoul, in Corea del Sud, contro il Team K-League. Poi ad agosto la sfida all’Atletico Madrid e la classica rifinitura in famiglia tra Juventus A e Juventus B a Villar Perosa.

La Fiorentina ha invece iniziato già da qualche giorno il suo ritiro a Moena. Oggi la prima amichevole, contro la squadra dilettantistica della Val di Fassa, terminata sul punteggio di 21 a 0. A segno con una tripletta Vlahovic e Sottil, doppiette per Baez, Simeone e Hancko, in gol anche Montiel, Saponara, Ranieri, Benassi ed Eysseric. Per il debutto stagionale viola il tecnico Vincenzo Montella ha schierato una Fiorentina disposta con il 4-3-3 che ha visto Dragowski in porta, difesa con Beloko, Hristov, Ceccherini e Ranieri, centrocampo con Cristoforo in regia, Benassi e Saponara ai lati e tridente composto da Montiel, Vlahovic e Koffi. Nel secondo tempo spazio nella formazione viola, fra gli altri, per Simeone, Vitor Hugo e Terracciano. Non hanno invece preso parte alla gara Thereau, Biraghi che sta recuperando da una lesione al collaterale mediale del ginocchio sinistro patita ad inizio giugno scorso, oltre a Veretout, che attende novità di mercato dopo aver chiesto ufficialmente la cessione (in alto la FOTOGALLERY con alcune immagini della sfida).

Quindici sono invece i gol per il Cagliari, nel primo test stagionale. Allo Stadio del Vento di Aritzo, in provincia di Nuoro, la squadra di Maran ha superato infatti col punteggio di 15-1 una rappresentativa locale. Nella formazione titolare il tecnico rossublu ha schierato Cragno tra i pali, una linea difensiva a quattro con Pinna, Ceppitelli, Walukiewicz e Lykogiannis; un centrocampo a tre con Biancu, Oliva e Ionita, più Birsa e Joao Pedro a sostegno del centravanti Cerri, autore di ben quattro gol nel primo tempo. Poker anche per Ragatzu e tripletta per Han, entrambi subentrati nella ripresa. Le altre reti sono state messe a segno da Joao Pedro nel primo tempo, Pajac, Despodov e Deiola nel secondo, mentre Pili ha realizzato il gol della bandiera per la rappresentativa locale.

Inizia invece domani il Bologna, a Castelrotto, sede della prima fase della preparazione estiva fino al 20 luglio. Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha convocato 28 calciatori: i portieri Da Costa, Molla, Sarr e Skorupski; i difensori Bani, Cassandro, Danilo, Denswil, Dijks, El Kaouakibi, Mbaye e Paz; i centrocampisti Donsah, Dzemaili, Kingsley, Krejci, Nagy, Poli, Schouten, Soriano e Svanberg; gli attaccanti Destro, Falcinelli, Falletti, Juwara, Palacio, Sansone e Uhunamure. Il primo allenamento del Bologna sul campo Laranz è previsto per domani pomeriggio alle 17.