Belen Rodriguez ha trovato nuovamente l’amore e sarebbe addirittura incinta. E’ l’indiscrezione lanciata nelle ultime ore dai vari giornali di gossip. L’argentina riesce a fare sempre notizia, principalmente quando si tratta di relazioni. Secondo quanto riporta Novella 2000 la showgirl sarebbe al terzo mese di gravidanza. Il padre? Antonino Spinalbese.

Belen incinta, tutti i dettagli

Secondo quanto riferito dal giornale di gossip: “chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”. Al momento la coppia non ha confermato, ma nemmeno smentito. Gli appassionati della coppia si sono ovviamente scatenati, tantissimi i commenti sui social. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Belen e Antonino Spinalbese.