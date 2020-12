Dayane Mello non ha mai nascosto l’interesse per Mario Balotelli. La modella è una sicura protagonista del programma televisivo Grande Fratello Vip, si è messa in mostra per la sua bellezza e per la sua personalità. L’attaccante ha iniziato una nuova avventura, SuperMario ha sposato il progetto del Monza ma avrà bisogno di tempo per ritornare in una condizione accettabile.

Le confessioni di Dayane Mello su Balotelli

Il Sun ha ripreso alcune dichiarazioni rilasciate da Dayane Mello su Mario Balotelli. “Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha prenotato un ristorante solo per noi, con un tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci eravamo incontrati tre o quattro volte. Poi le rose che ho trovato in macchina quando siamo usciti. È molto romantico”. L’attaccante però sembra smentire: “fake news”, scrive sui social. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.