Gonzalo Higuain si è trasferito in MLS con la maglia dell’Inter Miami, nel complesso l’esperienza è stata altalenante. Le qualità del Pipita non sono di certo in discussione ed è in grado di togliersi ancora tante soddisfazioni nel mondo del pallone. Nel frattempo continua a far discutere per situazioni di gossip, sono arrivate rivelazioni da parte di una sua ex fiamma, Manuela Ferrara è stata ospite di ‘Tiki Taka’ e ha svelato dettagli piccanti sulla storia con il Pipita.

Le rivelazioni di Manuela Ferrara

Manuela Ferrara ha svelato i gusti sessuali dell’ex attaccante della Juventus.

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.