Il Grande Fratello Vip continua ad essere un programma molto seguito, in particolar modo sono sotto l’occhio del ciclone Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Le ultime confessioni sono arrivate dall’influencer Taylor Mega: “Elisabetta Gregoraci? Una volta mi urlò contro facendo una scenata di gelosia. Eravamo in un hotel, io non la conoscevo, non avevo idea di chi fosse e a un certo punto la sento urlare contro di me”, ha confidato a Live-Non è la d’Urso. “Ho avuto un breve flirt con Briatore e lei aveva iniziato a dire, ecco c’è anche la tua ex”, l’episodio risale all’estate del 2018. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Taylor Mega.

Guendalina Tavassi hackerata, il VIDEO su Whatsapp: “non me ne frega se pensano che mi ero messa un vibratore”