Fabrizio Corona ha rilasciato un’ampia intervista a MOW – Men On Wheels, innovativo magazine del gruppo editoriale AM Network, in cui elenca inediti e piccanti dettagli, conditi da nomi e cognomi. La chilometrica intervista è la storia di copertina con cui Fabrizio Corona racconta l’Italia che meglio conosce: una nazione fondata su potenti e potentati, starlette e veline, sesso e scandali, giornali e tv, nonché accordi decisi a tavolino. Fabrizio Corona anticipa a MOW, nero su bianco, ciò che gli utenti dei social network possono conoscere solo a puntate, a colpi di litigi via post e stories su Instagram, come avvenuto circa le recenti rivelazioni dell’ex moglie Nina Moric sulle nuove frequentazioni dell’ex “re dei paparazzi”: “… Da due notti dormo con Mariana, ma non s******o, te lo giuro, però ci abbracciamo”. Un racconto in stile Corona, senza filtri, che spazia dalla politica: “Sono tutti gay. Dinne uno, ed è gay. In Parlamento c’è una lobby gay pazzesca.”, passando attraverso il complesso rapporto con il padre Vittorio: “Era un grande giornalista ed è stato fatto fuori dal sistema. Dalla Rai, nel 92, per un titolo sui politici e la Cupola; da Mediaset, perché non appoggiò Berlusconi nel 94′”, fino ad arrivare a dettagli di gossip di cui è protagonista, come ad esempio la gelosia di Belen Rodriguez per Selvaggia Lucarelli: “…nel 2009 avevo fondato un giornale e le avevo proposto la direzione. Lei mi chiese 10 mila euro al mese, io glieli stavo dando, ma al momento di firmare Belen viene da me e mi dice che se l’avessi presa, mi avrebbe lasciato. Era gelosa e aveva capito come sarebbe finita”. In alto la FOTOGALLERY.