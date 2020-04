“La rivolta del calcio”, “stanno uccidendo il calcio”: la stampa italiana è durissima [FOTO]

La decisione del Governo di posticipare l’inizio degli allenamenti ha scatenato la furia del mondo del calcio tra il disappunto della Lega e di alcune squadre, la scelta rischia seriamente di non far riprendere la stagione. La data limite per gli allenamenti è stata fissata per il 14 maggio, un mese prima per l’eventuale ritorno del campionato, il 18 sarebbe una data troppo lontana. Durissima anche la reazione dei quotidiani italiani. “La rivolta del calcio”: questa l’apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi.“Stanno uccidendo il calcio!”. E’ invece il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Il Ministro dello Sport che smentisce il Presidente del Consiglio, i giochi di poteri CONI-Governo, lo scontro durissimo Gravina-Malagò: ma se la Serie A non riparte, il calcio crolla con devastanti effetti per tutto lo sport e per l’economia del Paese, è l’approfondimento del quotidiano. Infine la Gazzetta che scrive: “frenata”. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le prime pagine.