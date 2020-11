Il noto attore, regista e produttore di Cinema internazionale per adulti, Rocco Siffredi, 18 giorni dopo aver scoperto la positività al Covid-19, è ospite in collegamento video dalla sua casa di Budapest, sabato 14 novembre, durante il MotoFestival organizzato da Moto.it. La kermesse virtuale è in corso fino a domenica 15 e si compone di: incontri online, racconti sui social e video on demand in stile Netflix. La diretta di sabato alle ore 14 è organizzata in collaborazione con il magazine MOW – Men on Wheels e il famoso pornodivo è atteso per raccontare una delle grandi passioni che animano la sua vita: Rocco Siffredi è infatti un attivo, esperto e attento motociclista. Il 56enne divo del cinema a luci rosse è originario di Ortona (CH), nell’Abruzzo terra di motori e ama cavalcare i più romantici mezzi di trasporto a due ruote: dalle adorate motociclette da Cross, alle pieghe sopra a sportive stradali, passando per le lunghe selle delle motoslitte invernali. Nel dialogo con Moreno Pisto, direttore della nuova testata lifestyle del gruppo AM Network, il famoso attore, regista e produttore cinematografico Rocco Siffredi, illustra sabato alle 14: l’enorme passione, umilità e ironia, che sono, tanto indispensabili, quanto necessarie, anche a cavallo di un motociclo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.