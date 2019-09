Roma-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb: Duvan Zampata, Toloi prodigioso [FOTO]

ROMA-ATALANTA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – Vittoria per l’Atalanta nell’anticipo del mercoledì di Serie A. Duvan Zapata e de Roon regalano tre punti a Gasperini. Male Veretout, Gollini e Toloi sugli scudi. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Roma (4-2-3-1):

Pau Lopez 6: fatto inspiegabile al 12′, l’estremo difensore spagnolo è vittima di crampi, già è difficile che ce li abbia un portiere figurarsi così presto: AI CONFINI DELLA REALTA’.

Florenzi 6: partita ordinata, pensa più a difendere che ad attaccare, ma dove lo metti sta: DISCIPLINATO.

Fazio 5.5: più preciso delle ultime uscite, ma resta lentissimo: IN CRESCITA, MA MACCHINOSO (76′ Kalinic 5.5)

Smalling 6.5: sbaglia un gol, ma non è il suo mestiere, perfetto in difesa, sembra un gigante contro i Lillipuziani atalantini: GULLIVER.

Kolarov 6: non segna ed è già una notizia, qualche buono spunto sulla fascia in cui si beve gli avversari: COCA-KOLAROV.

Cristante 6.5: sempre poco appariscente, ma utilissimo in entrambe le fasi: CRIS-TANTE COSE BUONE.

Veretout 4.5: lavoro oscuro anche per il francese, pesa l’errore sul cambio di gioco che porta al gol ospite: VERETOUTTOMALE.

Spinazzola 7: è in forma devastante, nel primo tempo non lo prendono mai, corre e dribbla che è una bellezza, andavo a 100 all’ora: GIANNI MORANDI (55′ Juan Jesus 5)

Zaniolo 5.5: fa un’azione strepitosa, saltando praticamente mezza Atalanta, poi si dimentica di tirare: SMEMORATO DI COLLEGNO (65′ Mkhitaryan 5)

Pellegrini 5.5: passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, passa una serata sul divano: CHATEAU D’AX.

Dzeko 6: predica nel deserto tra gli uomini offensivi, non ci si può aggrappare sempre a lui: CORE DE ROMA.

Atalanta (3-4-1-2):

Gollini 7.5: nel primo tempo salva su Dzeko, quasi sempre attento: SALVA UN PAIO DI GOL..LINI.

Toloi 7.5: fa un salvataggio strepitoso su Zaniolo, dalle sue parti non si passa: PRODIGIOSO.

Palomino 6.5: partita attenta contro un cliente difficile come Dzeko, si mangia un gol al 70′, non si fa autorete e ai tifosi della Dea va bene così: PERICOLO SCAMPATO.

Kjaer 6.5: buon esordio per il centrale danese contro la sua ex squadra: DILIGENTE.

Hateboer 6.5: bene in entrambe le fasi, inesauribile: FONTE DI ENERGIA RINNOVABILE.

de Roon 6.5: è imprescindibile per Gasperini, il suo lavoro è impressionante: TAMPONA LE FALLE MEGLIO DELLA TRUCCATRICE DI BARBARA D’URSO.

Freuler 6.5: oggi si trasforma in Gomez sul gol di Duvan Zapata: ASSISTMAN.

Castagne 6: si vede meno del suo collega sulla fascia opposta, ma la sua partita è comunque positiva, fa lo stretto indispensabile: BALOO.

Malinovskyi 6.5: l’ucraino è forte e lo dimostra anche oggi sfoderando una grande prestazione: PIACEVOLE CONFERMA (79′ Gosens 6)

Ilicic 6: cerca un paio di giocate delle sue nel primo tempo, ma non gli riescono, cala un po’ nella ripresa: APPANNATO (60′ Duvan Zapata 7.5)

Gomez 6.5: impalpabile nel primo tempo, nella ripresa esce un altro giocatore e sale in cattedra: PROFESSORE (88′ Pasalic 6)