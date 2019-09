Roma-Atalanta 0-2, la Dea domina all’Olimpico e si regala tre punti d’oro [FOTO]

ROMA-ATALANTA LIVE – La Roma cade in casa contro l’Atalanta. Finisce 0-2. Atalanta che parte meglio, ma la Roma esce alla distanza e ha le migliori occasioni nel primo tempo. Gollini salva su Dzeko. Nella ripresa Zaniolo ha l’occasione per portare avanti i giallorossi, ma sbaglia clamorosamente. Al 71′ è Duvan Zapata a portare avanti l’Atalanta con un gran sinistro sul primo palo. Legno che viene centrato all’87’ sempre dallo stesso attaccante colombiano, tre minuti dopo è de Roon a chiudere la partita su una dormita generale della difesa romanista. Tre punti d’oro per Gasperini.

FINISCE QUI.

90′ – LA DIFESA DELLA ROMA DORME E DE ROON FA 0-2.

87′ – Duvan Zapata sfiora il raddoppio colpendo il palo da buona posizione.

71′ – DUVAN ZAPATA PORTA AVANTI L’ATALANTA: ASSIST DI FREULER E SINISTRO FORTISSIMO SUL PRIMO PALO.

70′ – Palomino sbaglia di testa il gol del vantaggio.

58′ – Zaniolo salta mezza Atalanta, poi davanti a Gollini si fa rimontare da Toloi.

53′ – Ci prova de Roon, palla centrale.

46′ – Al via la ripresa.

Fine primo tempo.

36′ – Torna a farsi vedere l’Atalanta con Ilicic, conclusione larga.

32′ Occasionissima per Dzeko: il bosniaco tutto solo davanti a Gollini si fa neutralizzare la conclusione.

29′ – Grande occasione per Smalling, uscita a vuoto di Gollini e il centrale inglese sbaglia il gol del vantaggio.

26′ – Punizione di Kolarov, palla alta.

19′ – Ci prova Gomez, tiro centrale, attento Pau Lopez.

17′ – Ottimo spunto di Spinazzola, che semina un paio di avversari convergendo verso il centro, conclusione respinta.

E’ partita meglio l’Atalanta, con un paio di potenziali pericoli creati nei primi cinque minuti.

1′ – Partiti!

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Spinazzola, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko

Atalanta: Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Gomez.