Roma-Benevento 5-2, le pagelle di CalcioWeb: Dzeko fa doppietta, ma il migliore è Pedro [FOTO]

Roma-Benevento, le pagelle di CalcioWeb – Succede di tutto nel posticipo della giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Benevento, successo del club giallorosso tra mille difficoltà. Vantaggio a sorpresa della squadra ospite con Caprari, reazione degli uomini di Fonseca che la ribaltano con Pedro e Dzeko. La squadra di Pippo Inzaghi non molla mai e trova il pareggio: calcio di rigore parato da Mirante ma sulla ribattuta Lapadula sigla la parità. Nella ripresa altro calcio di rigore, questa volta segnato da Veretout, in contropiede ancora Dzeko chiude definitivamente i conti. Poi Perez per il definitivo 5-2, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte la immagini della partita.

Roma-Benevento, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1) Mirante 7.5, Ibanez 5.5 (dal 78′ Kumbulla s.v.), Cristante 6, Mancini 6; Santon 5.5 (dal 73′ Bruno Peres 6), Pellegrini 6, Veretout 5.5 (dal 73′ Villar 6), Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 7, Pedro 7.5 (dal 78′ Perez 7); Dzeko 7.5 (dall’84’ Mayoral s.v.).

Benevento (4-3-2-1) Montipò 5; Letizia 5.5, Caldirola 6, Glik 5.5, Foulon 6.5 (dall’86’ Maggio s.v.); Ionita 6, Schiattarella 6 (dall’82’ Hetemaj s.v.), Dabo 6.5 (dal 76′ Improta 5.5); Iago 5 (dal 46′ Insigne 7), Caprari 7; Lapadula 6 (dall’82’ Sau s.v.).