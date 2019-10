Roma-Cagliari 1-1, le pagelle di CalcioWeb: giornata no di Ceppitelli [FOTO]

Roma-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un altro match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. In campo anche la Roma che ha affrontano il Cagliari, partita equilibrata tra le due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, la squadra di Maran ha giocato fino all’ultimo una partita coraggiosa su un campo difficilissimo. Cagliari in vantaggio con il calcio di rigore siglato da Joao Pedro, pareggio nella Roma con l’autogol di Ceppitelli, partita ricca di episodi, anche una rete annullato a Kalinic per una spinta. Finisce 1-1, in alto la fotogallery con le immagini del match.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Spinazzola 6.5 (Dall’80’ Santon s.v.), Smalling 6, Mancini 6, Kolarov 6; Cristante 6, Diawara 6 (Dal 30′ Antonucci 6)(dal 75′ Kalinic 6); Zaniolo 6.5, Veretout 6, Kluivert 6.5; Dzeko 6.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 6.5; Cacciatore 6, Ceppitelli 5, Pisacane 5, Lu. Pellegrini 6 (dall’81’ Mattiello s.v.); Nandez 6, Cigarini 6, Rog 5.5; Nainggolan 6 (dal 75′ Ionita s.v.); Joao Pedro 7, Simeone 5 (dal 59′ Castro 5.5).