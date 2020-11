Roma-Cluj 5-0, le pagelle di CalcioWeb: finalmente Borja Mayoral, in gol anche Ibanez [FOTO]

Roma-Cluj, le pagelle di CalcioWeb – Una Roma convincente è scesa in campo per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Tutto facile per la squadra di Fonseca che fa un importante passo in avanti verso la qualificazione, la partita contro il Cluj non è stata mai in discussione. La pratica è già sistemata dopo appena 34 minuti con un tris che non ha bisogno di commenti, le reti sono state realizzate da Mkhitaryan su ottimo assist di Spinazzola, con Ibanez e Mayoral. Gli ospiti si sono confermati non all’altezza della situazione e hanno fatto il ‘solletico’ agli avversari. Nella ripresa la Roma controlla senza rischiare praticamente nulla. Nel finale anche Mayoral e Pedro arrotondano con il definitivo 5-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Roma-Cluj, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Fazio 6, Ibanez 7 (dal 61′ Smalling 6), Kumbulla 6; B. Peres 6.5, Veretout 7 (dal 46′ Pedro 6.5), Cristante 6 (dal 74′ Milanese s.v.), Spinazzola 6.5 (dal 46′ Juan Jesus 6); Villar 6, Mkhitaryan 7 (dal 46′ Pellegrini 6); B. Mayoral 7.5. All. Fonseca.

Cluj (4–1–3-2): Balgradean 5.5; Susic 5, Manea 5.5, Ciobotariu 5, Camora 5.5; Hoban 5.5; Deac 5.5, Itu 5.5, Djokovic 5; Rondon 6, Debeljuh. All. Petrescu. A disp.: Carnat, Joca, Latovlevici, Paun-Alexandru, Pereira, Sandomierski.