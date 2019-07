Incredibile in casa Roma, due calciatori fidanzati con la stessa ragazza! [NOMI, FOTO e DETTAGLI]

Clamoroso episodio che si è verificato in casa Roma e che non riguardano il campo ma questioni di gossip che comunque sono sempre molto seguite dagli appassionati: due calciatori giallorossi fidanzati con la stessa ragazza. I protagonisti in questione sono Salvatore Pezzella, calciatore della Roma Primavera classe 2000, e Mirko Antonucci sempre del club giallorosso hanno dato vita ad un vero e proprio triangolo amoroso. Entrambi sono stati in vacanza negli ultimi giorni con la fidanzata, nulla di strano se non fosse che la ragazza in questione è la stessa per entrambi. Si tratta di Aurora Fantacci che è stata prima in viaggio con Salvatore Pezzella e poi con Mirko Antonucci. La bella Aurora era la fidanzata di Antonucci ma aveva lasciato l’attaccante ed era partita in vacanza con Pezzella. Poi Aurora ci ha ripensato e ha deciso di ritornare con Antonucci. Un vero e proprio derby amoroso in casa giallorossa, chi la spunterà? In alto la fotogallery della bella Aurora.