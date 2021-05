Roma, è Mourinho-mania: “in panchina già giovedì contro il Manchester United” [FOTO]

E’ già Mourinho-mania a Roma. Con un colpo di scena il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo dello Special One dalla prossima stagione, la notizia è stata confermata con un comunicato pubblicato sul sito del club. E’ stata una giornata ricca di emozioni, prima l’ufficialità del divorzio con Fonseca, poi l’arrivo dell’ex Inter. La stagione della Roma non è stata sicuramente all’altezza, in campionato occupa la settima posizione e rischia il sorpasso anche dal Sassuolo, mentre in Europa League è quasi fuori dopo la pesantissima sconfitta nell’andata della semifinale contro il Manchester United, 6-2 il risultato finale.

I messaggi dal web

José Mourinho non ha bisogno di presentazioni, è uno dei migliori allenatori in circolazione e può togliersi ancora tante soddisfazioni in carriera. Lo Special One è reduce dall’esonero con il Tottenham, ma la prima parte di stagione era stata veramente positiva, poi qualcosa si è rotto con la squadra e sono arrivati una serie di risultati negativi. Mourinho è alla ricerca del riscatto e Roma rappresenta sicuramente la piazza giusta per ripartire. Sono arrivate tantissime reazioni da parte dei tifosi: “in panchina già giovedì contro il Manchester United per ribaltare il risultato”, scrive un supporter sui social. Grande attesa anche dai tifosi avversari: “voglio subito il derby”, è il messaggio di un biancoceleste. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni.