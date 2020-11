Roma-Fiorentina 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Spinazzola prezioso, Pedro finalizzatore [FOTO]

Roma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Momento di stagione interessante per la Roma sul fronte campionato, la squadra di Fonseca non perde da 5 giornate e dopo il successo nella sesta giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina si rilancia nettamente per le zone alte della classifica. Gli attaccanti giallorossi hanno fatto la differenza, ma il gol che ha sbloccato la partita è stato un terzino, Spinazzola. La squadra di Iachini non riesce a concretizzare e si giocano le carte Vlahovic e Kouame, ma passano appena tre minuti ed i padroni di casa chiudono i conti con un gol di Pedro. Nel finale non succede più nulla, la Roma controlla e vince con il risultato di 2-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Roma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 7 (dal 72′ Bruno Peres 6) Pellegrini 6.5 (dal 79′ Cristante s.v.), Veretout 7 (dal 90′ Kumbulla s.v.), Spinazzola 7; Pedro 7 (dal 72′ Perez 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 6. All. Fonseca

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6.5; Martinez Q. 4.5, Milenkovic 5, Caceres 5.5; Lirola 5.5, Bonaventura 5 (dal 57′ Vlahovic 5.5), Amrabat 6 (dall’82’ Duncan s.v.), Castrovilli 5.5 (Dal 46′ Pulgar 5.5), Biraghi 5.5; Callejon 5 (dal 67′ Kouame 6), Ribery 5.5 (dall’82’ Cutrone s.v.). All. Iachini