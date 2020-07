Roma-Fiorentina 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Veretout non sbaglia dal dischetto, bene Dzeko [FOTO]

Roma-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Una bella partita tra due squadre che non si sono risparmiate. Si sono affrontate Roma e Fiorentina, partenza positiva per la squadra di Fonseca, poi la reazione degli uomini di Iachini. Nel primo tempo la sfida è bloccata, non si registrano grosse occasioni da gol. La prima frazione sembra indirizzata verso lo 0-0, la Roma si procura un calcio di rigore e lo trasforma con Veretout, l’ex della partita è come al solito ‘freddo’ dal dischetto. Nella ripresa entrano Cutrone e Vlahovic, ma a raggiungere il pareggio è Milenkovic con un colpo di testa che supera Pau Lopez. Nel finale un altro calcio di rigore decide la partita, Veretout non sbaglia per il definitivo 2-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Kolarov 6.5; Bruno Peres 6.5, Diawara 6 (dal 77′ Cristante s.v.), Veretout 7.5, Spinazzola 7; Pellegrini 6.5 (dal 60′ Zaniolo 6.5), Mkhitaryan 6.5 (dall’82’ Perez s.v.); Dzeko 6.5.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 6.5; Milenkovic 7, Pezzella 7, Caceres 6.5; Chiesa 5.5 (dall’82’ Venuti s.v.), Ghezzal 6, Pulgar 6.5, Duncan 5.5, Lirola 5; Kouame 5.5 (dal 46′ Vlahovic 6), Ribery 6 (dal 46′ Cutrone 6).