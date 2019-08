Roma-Genoa 3-3, le pagelle di CalcioWeb: difese distratte [FOTO]

Roma-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la sfida dell’Olimpico tra i giallorossi di Fonseca e i rossoblu di Andreazzoli. Esordio per entrambi i tecnici con le nuove panchine. La partita regala tantissimi gol e altrettanto spettacolo. Squadre larghe, tanti capovolgimenti di fronte e difese distratte: esce così fuori un piacevole 3-3 che vede gli attaccanti protagonisti. Segnano Under, Dzeko, Kouamé, Pinamonti. Queste le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY.

Roma: Pau Lopez 6; Florenzi 6 (78′ Zappacosta sv), Fazio 5, Juan Jesus 5.5 (66′ Mancini 6), Kolarov 6.5; Pellegrini 6, Cristante 6; Under 7, Zaniolo 6.5, Kluivert 6 (74′ Pastore sv); Dzeko 6.5.

Genoa: Radu 6; Zapata 5, Romero 5.5, Criscito 6.5; Ghiglione 6.5, Schone 6, Radovanovic 6, Lerager 6, Barreca 5.5 (76′ El Yamiq sv); Kouamé 7 (91′ Sanabria sv), Pinamonti 7 (86′ Pandev sv).