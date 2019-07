Roma, goleada nella seconda amichevole stagionale: 10-1 al Trastevere [FOTO]

Seconda uscita stagionale per la nuova Roma di Paulo Fonseca, che a Trigoria ha battuto per 10-1 il Trastevere, formazione che milita in Serie D. Per i giallorossi a segno dopo 3′ con Dzeko, al 7′ con Kolarov (bellissima punizione dai 25 metri), poi al 20′ Ünder, al 22′ Antonucci, al 30′ ancora Dzeko, Cristante al 48′ pt, D’Urso un minuto dopo, chiudono i conti Schick, Perotti e Defrel. Per il Trastevere a segno Lorusso. Da segnalare nel secondo tempo il debutto in giallorosso di Gianluca Mancini. In alto la FOTOGALLERY.

