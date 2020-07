Un punto per uno non serve a nessuno, 2-2 tra Roma e Inter: le due squadre frenano [FOTO]

Roma-Inter – Bella partita all’Olimpico tra Roma e Inter. Alla fine è 2-2, con un punto che scontenta entrambe. I giallorossi vedono avvicinarsi sempre più il Milan e il Napoli e allontanarsi le possibilità di quarto posto, i nerazzurri perdono una grossa occasione per mettere pressione alla Juventus, impegnata contro la Lazio nel posticipo. Dopo una partenza migliore della squadra di Fonseca, è de Vrij a portare avanti quella di Conte con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Allo scadere del primo tempo è Spinazzola a pareggiare, con de Vrij che non riesce a salvare sulla linea. Gol annullato a Lautaro Martinez al 57′ per netto fuorigioco. Ne approfitta la Roma, che passa al 60′: Mkhitaryan “ruba” il gol a Dzeko. Al minuto 88 incredibile ingenuità di Spinazzola e calcio di rigore per l’Inter. Lukaku fa 2-2 dal dischetto. In alto la FOTOGALLERY del match.